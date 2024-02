Maltempo in Italia, allarme in Serie A: 5 partite a rischio, c’è anche Roma-Inter

CalcioWeb

Si avvicina l’inizio della 24ª giornata del campionato di Serie A ed è quasi tutto pronto per lo scontro salvezza dell’Arechi tra Salernitana e Empoli. Tre appuntamenti nella giornata di sabato: trasferta della Lazio sull’insidioso campo del Cagliari, poi il big match tra Roma e Inter. La squadra di Simone Inzaghi è sempre più indirizzata verso lo scudetto dopo la vittoria contro la Juventus, i giallorossi hanno cambiato passo dopo l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. In serata Sassuolo-Torino.

Domenica il lunch match tra Fiorentina e Frosinone con la squadra di Vincenzo Italiano chiamata alla reazione dopo le ultime prestazioni. Alle 15:00 due partite: Bologna-Lecce e Monza-Verona. Trasferta difficile dell’Atalanta sul campo del Genoa, poi il big match tra Milan e Napoli. Lunedì il posticipo Juventus-Udinese.

Maltempo in Italia: 5 partite del campionato di Serie A a rischio rinvio

Il maltempo in Italia potrebbe condizionare nettamente la giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto riporta ‘MeteoWeb’ tutti gli anticipi di sabato saranno fortemente condizionati dal maltempo. La gara tra Cagliari e Lazio sarà condizionata da pioggia e vento e con temperature in calo. Condizioni analoghe per il big match tra Roma e Inter dell’Olimpico. A Roma ci sarà una forte piaggia per tutto il pomeriggio con fenomeni molto violenti (temporale con grandine). Infine è prevista pioggia anche a Reggio Emilia in occasione di Sassuolo-Torino.

Il meteo di domenica e lunedì

Fiorentina-Frosinone di domenica alle 12:30 si giocherà sotto la pioggia con il rischio di impraticabilità del campo. Problemi anche a Bologna per la sfida contro il Lecce, ma in questo caso la pioggia non dovrebbe essere così forte. Nessun rischio, invece, per altre partite: Monza-Verona, Genoa-Atalanta e Milan-Napoli.

Infine cielo stellato senza nubi per il posticipo tra Juventus e Udinese, in programma lunedì a Torino. Cinque le partite a rischio: Cagliari-Lazio, Roma-Inter, Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Bologna-Lecce.