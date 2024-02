Monza-Verona: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Il programma della 24ª giornata del campionato di Serie A promette spettacolo e sono in arrivo indicazioni anche per le posizioni medio-basse della classifica. Alle ore 15:00 in campo Monza e Verona in una partita molto importante soprattutto per gli ospiti. La squadra di Palladino si trova in una posizione tranquilla di classifica e nell’ultima partita ha strappato un punto sul campo dell’Udinese. L’Hellas è reduce dalla beffa contro il Napoli.

Le probabili formazioni di Monza-Verona

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; V. Carboni, Colpani; Djuric.

Squalificati: Gomez | Indisponibili: Caprari, Vignato

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Tavsan, Folorunsho, Lazovic; Henry.

Squalificati: Suslov | Indisponibili: nessuno

Il pronostico di Monza-Verona

Si affrontano due squadre con il problema del gol (21 gol a testa in 23 partite sono veramente pochi). Un pareggio potrebbe accontentare entrambe, soprattutto la squadra di Marco Baroni. Stuzzicante il pronostico del pareggio (0-0, 1-1), più facile l’Under 3.5.

L’orario di Monza-Verona

La partita fra Monza e Verona è in programma domenica 11 febbraio, alle ore 15:00 presso lo stadio Brianteo di Monza.

La diretta tv di Monza-Verona

Monza-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).