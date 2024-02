Roma-Inter: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

E’ la partita più attesa della 24ª giornata del campionato di Serie A: stiamo parlando di Roma-Inter, in programma allo Stadio Olimpico. I nerazzurri sono reduci dal successo nello scontro scudetto contro la Juventus e la corsa al titolo è sempre più indirizzata verso Milano. L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha permesso ai giallorossi di cambiare passo e la zona Champions League è distante appena un punto.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Abraham, Ndicka

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cuadrado, Frattesi

Il pronostico di Roma-Inter

L’Inter è la squadra più forte in campionato, la Roma ha cambiato passo dopo l’arrivo di Daniele De Rossi. I nerazzurri sono favoriti, ma l’Olimpico è sempre un campo caldissimo e insidioso. L’attacco dei giallorossi è in grado di sbloccare il match in qualsiasi momento e un risultato positivo non è così improbabile. Più ‘sicuro’ il pronostico MG 1-3 ospite.

L’orario di Roma-Inter

La partita fra Roma e Inter è in programma sabato 10 febbraio, alle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico di Roma.

La diretta tv di Roma-Inter

Roma-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).