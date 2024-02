Salernitana-Empoli: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Salernitana e Empoli sono pronte a scendere in campo per la 24ª giornata del campionato di Serie A in uno scontro importantissimo per la zona salvezza. La squadra di Filippo Inzaghi si gioca le ultime possibilità di permanenza e l’organico ha cambiato volto dopo la sessione invernale di calciomercato. L’arrivo in panchina di Davide Nicola ha svoltato la stagione all’Empoli e la zona salvezza è vicinissima.

Le probabili formazioni di Salernitana-Empoli

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Fazio, Gyomber, Pasalidis

EMPOLI (3-4-2-1) Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri.

Squalificati: Walukiewicz | Indisponibili: Caputo, Ebuehi, Marin

Il pronostico di Salernitana-Empoli

La partita della ‘vita’ per le due squadre. L’ambiente in casa Salernitana è caldissimo e i tifosi hanno incoraggiato la squadra alla vigilia. L’arrivo in difesa di Manolas ha portato ulteriore entusiasmo. L’Empoli ha cambiato passo con l’arrivo di Davide Nicola e non è da escludere un blitz. Ci tuteliamo con il pronostico MG 1-3 casa.

L’orario di Salernitana-Empoli

La partita fra Salernitana e Empoli è in programma venerdì 9 febbraio, alle ore 20:45, presso lo stadio ‘Arechi’ di Salerno.

La diretta tv di Salernitana-Empoli

Salernitana-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).