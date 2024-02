Sassuolo-Torino: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

L’anticipo serale della 24ª giornata del campionato di Serie A regala la partita tra Sassuolo e Torino. I neroverdi sono in piena crisi, la classifica è sempre più preoccupante e l’allenatore Dionisi rischia l’esonero. La squadra è reduce da tre sconfitte consecutive e il vantaggio sulla zona rossa è di appena un punto. Di fronte i granata di Juric, in 10ª posizione e ancora in corsa per un piazzamento in Europa.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berardi, Castillejo, Defrel, Obiang, Toljan

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Buongiorno, Schuurs

Il pronostico di Sassuolo-Torino

La partita si preannuncia aperta a qualsiasi risultato. Il Sassuolo è in crisi nera, l’allenatore Dionisi rischia l’esonero e il distacco dalla zona rossa è di appena un punto. Il Torino occupa la 10ª posizione e non perde da cinque giornate. L’attacco della squadra di Juric è uno dei peggiori del campionato, ma contro i neroverdi almeno una marcatura è d’obbligo. Pronostico: GG.

L’orario di Sassuolo-Torino

La partita fra Sassuolo e Torino è in programma sabato 10 febbraio, alle ore 20:45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La diretta tv di Sassuolo-Torino

Sassuolo-Torino sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).