Le amichevoli di Brasile e Germania: Endrick in gol a 17 anni, Wirtz la sblocca dopo 7 secondi | VIDEO

In attesa della partita dell’Italia contro l’Ecuador, si sono disputate altre gare amichevoli interessanti. A Wembley di fronte l’Inghilterra e il nuovo Brasile di Dorival Junior, all’esordio da ct dei verdeoro: finisce 1-0 con un gol siglato dalla futura stella del Real Madrid, Endrick Endrick, al minuto 80 dopo una ripartenza orchestrata da Vinicius.

Al Parken di Copenhagen, invece, Danimarca e Svizzera pareggiano 0-0. Ansia in casa Inter per le condizioni di Yann Sommer, out per un infortunio alla caviglia sinistra.

Successo della Germania contro la Francia. Vantaggio per la squadra di Nagelsmann con un gol realizzato da Wirtz dopo appena 7 secondi. Nella ripresa è Kai Havertz a chiudere definitivamente i conti.

FLORIAN WIRTZ & Germany score after just SEVEN SECONDS. 🤯

An immediate assist for Toni Kroos on his return to international football. 🇩🇪pic.twitter.com/icbgEXmMtJ

— Men in Blazers (@MenInBlazers) March 23, 2024