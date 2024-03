Attilio Fontana sulla ristrutturazione di San Siro: “il Milan ha posto alcune condizioni”

CalcioWeb

Sono andati in scena incontri sul fronte ristrutturazione di San Siro e la situazione è ancora in alto mare. Il Milan studia la realizzazione di uno stadio nuovo come priorità, ma valuta con attenzione anche l’idea di restyling del ‘Meazza’. Le ultime novità sono arrivate da Attilio Fontana.

“Nessuno ha visto il progetto e il cronoprogramma, ma non mi sembra che ci siano ancora gli elementi neanche da parte del Milan per dire sì o no. Il Milan ha posto alcune condizioni e adesso dovremo valutare cosa emergerà”. Sono le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia a margine di un evento a Palazzo Pirelli rispondendo prima della cerimonia di inaugurazione dei giochi olimpici Milano-Cortina 2026.