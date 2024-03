CalcioWeb

Il Milan risponde al sindaco Giuseppe Sala sulla delicata questione della ristrutturazione dello stadio San Siro. “Guardando avanti, il percorso futuro del Milan prevede la continuazione del nostro percorso di espansione internazionale in Medio Oriente e in America, insieme al progetto ambizioso di un nuovo stadio a San Donato.

Il nostro attuale stadio, con la sua età e le sue limitazioni, non soddisfa più gli standard necessari per offrire un’esperienza ottimale ai nostri tifosi”: sono le dichiarazioni dell’ad del Milan, Giorgio Furlani, intervenuto a Investopia 2024, incontro di finanza e business in Medio oriente. La priorità del Milan è quella della costruzione del nuovo stadio a San Donato.