I consigli del fantacalcio: chi schierare e chi evitare nella 27ª giornata di Serie A

La 27ª giornata del campionato di Serie A si apre con Lazio-Milan in una sfida molto importante per la qualificazione alla prossima Champions League e anche i consigli sul fronte del fantacalcio non sono per nulla facili. I biancocelesti sono in grado di rientrare in corsa per obiettivi importanti dopo il rendimento altalenante nella prima partita di stagione. Sabato tre gare interessanti: Udinese-Salernitana per la salvezza, Monza-Roma con i giallorossi in grado di rilanciarsi ulteriormente e Torino Fiorentina.

Domenica il lunch match Verona-Sassuolo tra due squadre alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione. Alle 15:00 altre due sfide importantissime per la salvezza: Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce. Alle 18:00 lo scontro Champions League Atalanta-Bologna con la squadra di Gasperini chiamata a riscattare la sconfitta contro l’Inter. In serata il big match Napoli-Juventus. Lunedì Inter-Genoa. Ecco i consigli del fantacalcio di CalcioWeb.

Chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo

I portieri

Chi schierare: giornata difficile con tanti scontri diretti. L’unica certezza del turno è l’interista Sommer, in grado di mantenere la porta inviolata contro il Genoa. Buona fortuna per le altre scelte…

Chi evitare: partite difficili per Maignan del Milan sul campo della Lazio, Svilar della Roma a Monza, Skorupuski del Bologna contro l’Atalanta e Szczeny della Juventus a Napoli. A rischio malus anche Meret e Carnesecchi.

I difensori

Chi schierare: puntiamo sui difensori della medie-piccole. Manolas della Salernitana è sempre pericoloso da calci piazzati, occhio anche a Milenkovic e Buogiorno in Torino-Fiorentina e Pavard contro il Genoa.

Chi evitare: Atalanta-Bologna potrebbe regalare tanto agonismo. Attenzione ai possibili malus per Scalvini, Djimsiti, Beukema e Calafiori. Sulla stessa linea anche Monza-Roma con Mancini, Ndicka e Pablo Marì a rischio sanzione.

I centrocampisti

Chi schierare: Candreva potrebbe regalare una gioia a Liverani nella trasferta contro l’Udinese, per i padroni di casa Samardzic potrebbe sbloccare il match con la sua qualità. Colpani e Pellegrini sono da prendere seriamente in considerazione, infine Koopmeiners, Ferguson e la sorpresa Fabbian.

Chi evitare: Locatelli, Anguissa e Lobotka sono a rischio sanzione in Napoli-Juventus. Partita pericolosa anche per Adli e Guendouzi in Lazio-Milan.

Gli attaccanti

Chi schierare: Leao merita fiducia anche contro la Lazio dopo il gol fantastico contro l’Atalanta. Spazio anche a Lucca nell’Udinese, Dybala e Lukaku nella Roma e ovviamente Lautaro Martinez contro il Genoa: Puntiamo su due possibili sorprese: Noslin del Verona contro il Sassuolo e Harroui nel Frosinone contro il Lecce.

Chi evitare: Gudmundsson non ha bisogno di presentazioni ma contro l’Inter a San Siro si preannuncia una partita in salita. Sfida complicata anche per il Gallo Belotti della Fiorentina contro la sua ex squadra, il Torino.