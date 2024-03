Inter-Genoa, tifosi in ostaggio degli ultras. La testimonianza: “atteggiamenti camorristici”

CalcioWeb

Nel corso della partita Inter-Genoa di ieri sera, un episodio insolito ha colpito gli appassionati di calcio presenti allo stadio. Gli ultras nerazzurri hanno impedito l’accesso alla curva Nord, bloccando gli ingressi e causando disagi a numerosi tifosi. Andrea, uno dei sostenitori dell’Inter, ha raccontato a LaPresse di essere stato coinvolto in questa situazione spiacevole che lo ha costretto a perdere i primi venti minuti del match.

La protesta dei tifosi dell’Inter contro le restrizioni delle autorità

La causa della protesta dei tifosi durante Inter-Genoa risiede nelle recenti misure adottate dalle autorità di pubblica sicurezza, in seguito agli scontri avvenuti durante la partita contro la Juventus lo scorso 4 febbraio. Le disposizioni in questione vietano l’uso di tamburi, bandiere e amplificatori, misure che non sono andate giù ai tifosi dell’Inter che nella serata di ieri hanno deciso di far sentire il proprio silenzio per la metà iniziale del primo tempo.

La testimonianza di Andrea: il tifoso “ostaggio” degli ultras

“Ieri sera gli ultras dell’Inter ci hanno impedito di entrare in curva, si sono messi davanti agli ingressi bloccandoci. Io allo stadio voglio entrare e non voglio essere sequestrato mentre le forze dell’ordine e la sicurezza dello stadio assistono impassibili a questo sopruso“. Denuncia a LaPresse Andrea. “Non è pensabile che per colpa di qualcuno si puniscano tanti e questi tanti continuino ad essere penalizzati da veri e propri atteggiamenti camorristici. Questo non è tifo o sostegno per l’Inter, ma è semplicemente la riconferma che di amore per la squadra c’è ben poco, mentre di interessi ne girano tanti“, conclude.

La questione della sicurezza negli stadi e il ruolo delle autorità

La questione sollevata da questa protesta riguarda anche il ruolo delle forze dell’ordine e della sicurezza dello stadio. Il tifoso nerazzurro lamenta la loro presunta inattività di fronte al blocco degli ultras, accusandoli di non aver fatto nulla per garantire il regolare accesso degli spettatori alla partita Inter-Genoa.