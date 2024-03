CalcioWeb

La Juventus è reduce dalla vittoria immeritata contro il Frosinone e il successo di ieri del Milan contro la Lazio rischia di complicare la corsa dei bianconeri verso il secondo posto. La squadra è in campo per preparare la sfida della 27ª giornata sul difficile campo del Napoli, un avversario insidioso dopo l’arrivo di Calzona e il netto successo sul campo del Sassuolo.

La conferenza stampa di Allegri

“La partita di domani è sicuramente molto difficile, per il valore tecnico del Napoli, è anomalo vederlo in quella posizione. Da loro le partite non finiscono mai e servirà una grande prestazione per vincere”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Juventus, Max Allegri. “È una partita complessa come quelle che seguiranno contro Atalanta e Genoa. Dobbiamo cercare di limitarli e provare ad essere propositivi con la palla. La squadra sta bene, ha lavorato bene e hanno voglia di fare una grande partita domani. Mancano 13 punti alla Champions”.

“Come cambia il Napoli con Calzona? A prescindere dallo scorso anno, la Juve è 5 anni che non vince a Napoli, sarebbe bello fare risultato, ma non sarà facile. Osimhen ha fatto tornare delle certezze, sappiamo le sue qualità ma come di tutti gli altri. Dovremo fare una partita accorta e cercare con la palla di giocare nella metà campo avversaria. Calzona? Non lo conosco personalmente, con il Barcellona e anche contro il Sassuolo ha fatto un’ottima partita, è stato tanti anni con Sarri e più o meno le caratteristiche saranno simili”.

La corsa Champions e Pogba

Sulla squalifica di 4 anni a Pogba: “ho scritto un messaggio a Paul. Umanamente sono molto dispiaciuto. Il calcio perde un calciatore straordinario. Ho avuto la fortuna di allenarlo, un giocatore così è difficile da trovare. Non posso entrare nel merito della sentenza”.