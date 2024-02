Pogba dopo la squalifica di 4 anni: “sono scioccato, mai assunto integratori illegali”

CalcioWeb

Paul Pogba, calciatore della Juventus, è stato squalificato 4 anni per la questione doping. Il centrocampista francese era stato trovato positivo dopo un controllo antidoping del 20 agosto 2023, al termine della prima giornata del campionato di Serie A tra Udinese e Juventus.

Il calciatore si è sfogato sul profilo Instagram dopo la sentenza. “Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto sia errato. Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato perché tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi è stato portato via.

Quando sarò libero dalle restrizioni legali l’intera storia diventerà chiara, ma non ho mai assunto consapevolmente o deliberatamente alcun integratore che violi le norme antidoping. Come atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato i miei compagni atleti e sostenitori di nessuna delle squadre per cui ho giocato o contro cui ho giocato.

In conseguenza della decisione annunciata oggi presenterò ricorso davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport”.