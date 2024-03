Sei punti nelle ultime 7 partite: la Juve rischia anche il 5° posto!

CalcioWeb

E’ un momento delicato in casa Juventus e la classifica è sempre più preoccupante. Dopo una prima parte positiva e favorita dalle vittorie d’orgoglio nei minuti finali, il rendimento della squadra di Allegri è peggiorato nettamente e dopo la partita contro l’Atalanta è scattato un altro campanello d’allarme.

Nelle ultime 7 giornate il rendimento della Juventus è stato nettamente il peggiore delle prime in classifica e addirittura peggiore di squadre in lotta per la salvezza come Verona e Cagliari. L’omaggio ed i cori a Massimiliano Allegri sono da considerate solo per un segno di gratitudine per le vittorie del passato.

Juventus, anche il 5° posto è a rischio

Sei punti nelle ultime 7 partite è il rendimento da dimenticare della Juventus di Allegri. I bianconeri sono scivolati al terzo posto dopo la vittoria del Milan contro l’Empoli e rischiano di perdere altre posizioni. Altre squadre come Bologna e Roma sono in grandissima forma ed i giallorossi potrebbero portarsi a -8 in caso di vittoria sulla Fiorentina. Una situazione inimmaginabile solo qualche settimana fa…

Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2 con la doppietta di Koopmeiners ed i gol di Cambiaso e Milik.

La classifica

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 42

Lazio 40

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Lecce 25

Udinese 24

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14