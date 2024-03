Juventus-Atalanta, gol di Koopmeiners: lo schema è da manuale | VIDEO

CalcioWeb

I tifosi della Juventus omaggiano Allegri, poi l’Atalanta sblocca il risultato con uno schema perfetto e un tiro potentissimo di Koopmeiners. E’ in corso il big match della 28ª giornata del campionato di Serie A e sono in arrivo importanti indicazioni soprattutto per la Champions League.

E’ un momento negativo per i bianconeri e la situazione di classifica rischia di peggiore ulteriormente. Il Milan, infatti, dopo la vittoria contro l’Empoli si è portato momentaneamente al secondo posto.

Il vantaggio dell’Atalanta

Nei primi minuti i ritmi sono alti e si registrano occasioni. Al 35′ il risultato si sblocca: punizione dal limite per gli ospiti, Pasalic regala un assist perfetto e Koopmeiners supera Szczesny. Lo schema studiato da Gasperini è perfetto.

CHE BEL GOL DI TEUN KOOPMEINERS!!!

ASSIST DI MARIO PAŠALIĆ!pic.twitter.com/uM9lN4STz8 — Football Report (@FootballReprt) March 10, 2024