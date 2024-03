Juventus, Briatore analizza la crisi: “manca una figura come Marotta”

CalcioWeb

La Juventus è sempre più in crisi e la classifica inizia a preoccupare. La squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato appena sei punti in 7 partite, è scivolata al terzo posto e anche il quinto posto è a rischio. La squadra gioca male e continua a commettere errori in fase difensiva. Senza Vlahovic la squadra non concretizza al massimo le azioni da gol e un calciatore come Chiesa è lontanissimo dagli standard abituali.

“Cosa manca alla Juve? Il Marotta della situazione. Bisogna avere calciatori da Juventus, non abbiamo giocatori da Juventus”. Sono le dichiarazioni di Flavio Briatore a ‘La Politica nel Pallone’ su Rai GrParlamento.

Sul Ct Luciano Spalletti

“È grande allenatore, ma non abbiamo un centravanti. Deve fare fuoco con la legna che ha, ma è verde. Non è che bruci”, continua Briatore.

Il giudizio sul tecnico Allegri

“Allegri rimane? Non so, ma sta facendo bene. E’ un gran professionista e tiene in piedi la baracca bene. Ci sono però allenatori bravi, come Thiago Motta anche se credo preferisca il Psg. Conte? Non credo ci siano possibilità, ma mai dire mai. Penso che sarebbe una minestra riscaldata”.

“La Juventus ha bisogno di una proprietà forte, che è quello che manca in questo momento. E poi avere dei giocatori che possono fare la differenza, giocatori da Juventus mentre qualcuno di quelli che c’è adesso non lo è. Manca il Marotta della situazione, qualcuno che gestisca la società come era anni fa. Un giocatore che vorrei in bianconero? Lautaro Martinez. Sta giocando molto meglio senza Lukaku, che è meglio che rimane alla Roma”, conclude Briatore.