CalcioWeb

Il rendimento di 6 punti nelle ultime 7 partite e un distacco di 17 punti dalla capolista Inter non è ammissibile per una squadra come la Juventus. Dopo un avvio positivo (ma condizionato anche da episodi favorevoli come i gol realizzati nei minuti finali), la squadra è crollata e il rendimento delle ultime partite è stato da zona retrocessione.

Il 2-2 contro l’Atalanta ha provocato i fischi dei propri tifosi dopo il controsenso dello striscione a favore di Allegri per il record di punti conquistati in carriera. Sui social continua a circolare #AllegriOut e la posizione dell’allenatore sembra in bilico.

Thiago Motta in pole

E’ Thiago Motta del Bologna il favorito a guidare la Juventus dalla prossima stagione. La quota è crollata nelle ultime ore (1,85), in vantaggio su un ritorno di Antonio Conte (oltre 3 volte la posta).

Più lontano Zinedine Zidane, l’ex Real Madrid è offerto a 12 come Xabi Alonso del Leverkusen. Sale a 15 la quota del clamoroso arrivo dell’ex Roma Mourinho. A 15 anche Palladino del Monza, a 16 Igor Tudor.