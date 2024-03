Sala sulla ristrutturazione di San Siro: “è la soluzione migliore”

CalcioWeb

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, continua a spingere sulla ristrutturazione dello stadio San Siro e le squadre Inter e Milan continuano a valutare tutti gli scenari. “Un restyling ben fatto di San Siro é la cosa migliore”. Sono le dichiarazioni di Sala a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Iulm.

“Stiamo vedendo quando ci sarà l’incontro ma a questo punto lo scenario è chiaro ed è dare tre mesi di lavoro a WeBuild per produrre un piano realistico”, continua Sala.

Sala sul restyling di San Siro

“Io non lo do per scontato, ma spero che ci metta in condizione di poter dire alle squadre che si possono fare i lavori, senza che debbano andare a giocare altrove”. Con lo studio di fattibilità, “a giugno la palla ritornerà alle squadre”, ha concluso.