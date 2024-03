Robinho e Dani Alves in carcere, il commento del ct del Brasile: “penso alle vittime”

CalcioWeb

Il calcio brasiliano è scosso dalle recenti vicende legali che riguardano Dani Alves e Robinho, arrestati per violenza sessuale. Il ct del Brasile, Dorival Junior, ha commentato queste spiacevoli situazioni che vedono coinvolti due stelle del calcio brasiliano.

“Come allenatore della nazionale, ho l’obbligo di parlare apertamente. Innanzitutto, penso che sia una situazione molto delicata. Robinho era un mio giocatore (al Santos nel 2010, ndr), una persona fantastica, un professionista. Non ho avuto l’opportunità di lavorare con Dani Alves, ma conosciamo tutti la sua storia nel calcio“, ha affermato.

“Penso alle famiglie delle persone coinvolte. Soprattutto alle vittime coinvolte in questi episodi, che accadono nel nostro Paese e nel mondo e di cui, improvvisamente, non si parla più. Se c’è stata una fattispecie di reato accertata, deve essere sanzionata. Per quanto mi addolori parlare di questo, di una persona con la quale ho avuto un rapporto eccezionale, tengo molto di più alle vittime, alle famiglie. So quanto deve essere doloroso è stato per ognuno di loro attraversare un momento come questo“, ha concluso il ct verdeoro.