Dani Alves condannato per violenza sessuale: pena pesantissima per l’ex Juventus

Dani Alves è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale. È arrivata la tanto attesa condanna, emessa dall’Alta Corte di Barcellona, al termine del processo nel quale era imputato l’ex calciatore brasiliano visto anche in Italia con la maglia della Juventus. L’episodio in questione risale a una serata in discoteca nel dicembre del 2022 nella quale Dani Alves, secondo quanto confermato dai giudici, ha abusato di una ragazza.

Per Dani Alves anche una condanna a 5 anni di libertà vigilata dopo aver scontato la pena detentiva. Presente anche un obbligo di allontanamento e incomunicabilità con la vittima per 9 anni e 6 mesi. Dovrà inoltre pagare un risarcimento di 150.000 euro e il pagamento di tutte le spese legali.