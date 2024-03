Scandalo nel calcio spagnolo, lettera congiunta di Fifa e Uefa: i dettagli

CalcioWeb

La Fifa e la Uefa hanno inviato una lettera congiunta alla Federcalcio spagnola (Rfef) in cui chiedono di chiarire “con celerità” le inchieste sui casi di corruzione collegati all’aggiudicazione della Supercoppa di Spagna all’Arabia Saudita e la ristrutturazione dello stadio della Certosa di Spagna.

Secondo quanto riporta As, la lettera è il passaggio che precede il commissariamento da parte della Fifa e della Uefa della Federcalcio spagnola, se non sarà rinnovato l’organismo. Pedro Roche, il presidente della commissione di gestione, incontrerà la prossima settimana i membri della Fifa per affrontare le questioni sollevate, secondo fonti della Rfef riprese da radio Cadena Ser.

Il riferimento è agli arresti e alle perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta aperta dal Tribunale di Majdahonda (Madrid) sui presunti contratti irregolari chiusi dalla Federcalcio negli ultimi 5 anni, durante la presidenza di Luis Rubiales, fra i quali il trasferimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita ei lavori di ristrutturazione dello stadio sivigliano della Certosa. Le accuse ipotizzate sono reati di amministrazione sleale, corruzione e riciclaggio.