Video intimo alla Roma: chiesto l’intervento di Coni e Figc sul licenziamento della dipendente

La Roma continua a fare i conti con una vicenda delicata fuori dal campo. Il riferimento è al licenziamento di una dipendente dopo la pubblicazione di un video intimo da parte di un calciatore della Primavera giallorossa. La donna è stata vittima della vicenda e il licenziamento del club giallorosso ha alzato un polverone.

“Se i fatti saranno confermati, quanto accaduto alla giovane impiegata dell’AS Roma ha dell’incredibile. Un calciatore, secondo quello che si evince dalle ricostruzioni giornalistiche, avrebbe preso in prestito il suo cellulare diffondendo i suoi video privati a colleghi e staff. Il risultato è che ad essere licenziata dalla società per ‘incompatibilità ambientale ’è stata proprio lei. Le immagini della giovane, ripresa in un momento di intimità con il fidanzato, sono state condivise e commentate sulle chat di calciatori, tecnici e dirigenti della società, ma invece di essere tutelata, sarebbe stata licenziata in tronco. E’ quindi vittima due volte: non solo di un illecito, ma anche licenziata, come se fosse lei la responsabile di quello che è successo”.

“Nessun provvedimento invece per il giovane calciatore. Mi domando quale sia, in tutto questo, la posizione di Coni e Figc: è incredibile che ancora non si siano espressi. Ovviamente aspettiamo i chiarimenti dalla società, ma se i fatti fossero confermati non posso che esprimere il più totale disprezzo per l’accaduto”. Sono le dichiarazioni di Letizia Giorgianni, deputata di Fratelli d’Italia.