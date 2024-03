Wolves-Bournemouth posticipata: il motivo

CalcioWeb

Tante partite rinviate nel weekend di Premier League. Non solo Arsenal-Chelsea, Crystal Palace-Newcastle e Manchester United-Sheffield, non si gioca nemmeno la partita tra Wolves e Bournemouth, sfida valida per la 29ª giornata.

Si affrontano due squadre in una posizione tranquilla di classifica: il Wolves si trova al 9° posto, il Bournemouth in 13ª posizione.

Non si gioca Wolves-Bournemouth

Wolves-Bournemouth, partita di Premier League in programma sabato 16 marzo alle 16:00, è stata posticipata. Il motivo? Nel weekend è in programma la FA Cup e il Wolves sarà chiamato dalla partita dei quarti di finale contro il Coventry. L’appuntamento è fissato proprio per sabato 16 marzo alle 13:15.