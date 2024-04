Calciatore ucciso a colpi di pistola: assalto in una stazione di servizio | NOME e FOTO

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Luke Fleurs, calciatore sudafricano del Kaizer Chiefs. Secondo quanto riporta la stampa estera il difensore è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dopo un tentativo di furto di un veicolo o di un rapimento.

Il calciatore è stato avvicinato da uomini armati, che gli hanno ordinato di scendere dalla macchina. A quel punto i ladri hanno aperto il fuoco. Uno dei sospettati è poi fuggito con l’auto di Fleurs.

“È con grande tristezza che annunciamo che il calciatore dei Kaizer Chiefs, Luke Fleurs, ha perso tragicamente la vita la scorsa notte. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento difficile. La SAPS si sta occupando della questione e ulteriori dettagli verranno comunicati a tempo debito. Possa la sua cara anima riposare in pace”, è il comunicato sul profilo social del club.

Luke Fleurs è stato un calciatore sudafricano, classe 2000. E’ stato un difensore centrale, protagonista nel corso della carriera con le maglie di Ubuntu Cape Town, SuperSport Utd e infine Kaizer Chiefs. Nel 2021 viene convocato dalla nazionale olimpica sudafricana per prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo. Debutta il 22 luglio dello stesso anno in occasione della partita contro il Giappone.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.

Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.

The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41

— Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) April 4, 2024