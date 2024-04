Bastoni-Dimarco, l’accoppiata della Nazionale trascina l’Inter: 2-0 all’Empoli | CLASSIFICA

CalcioWeb

Continua il dominio assoluto in campionato dell’Inter di Simone Inzaghi: è andata in scena anche l’ultima partita della 30ª giornata del campionato di Serie A e la sfida contro l’Empoli si è conclusa sul risultato di 2-0.

Un gol per tempo per i padroni di casa: al 5′ è Dimarco a sbloccare il risultato, all’81’ Sanchez chiude definitivamente i conti. Il rendimento dell’Inter è sempre più da record: in 30 partite ha conquistato 79 punti, + 14 sul Milan e +20 sulla Juventus.

L’accoppiata Bastoni-Dimarco

Le indicazioni più importanti sono arrivate dall’accoppiata Bastoni-Dimarco, anche in chiave Nazionale. La zona sinistra continua a confermarsi il punto di forza: Bastoni spinge anche in zona offensiva e crea superiorità numerica, Dimarco si è dimostrato un valore aggiunto con inserimenti e gol.

Proprio il gol del vantaggio è nato dall’accoppiata Bastoni-Dimarco, due punti di riferimento del 3-5-2 dell’Italia di Spalletti a Euro2024.

La classifica

Inter 79

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Verona 27

Cagliari 27

Empoli 25

Frosinone 25

Sassuolo 24

Salernitana 14