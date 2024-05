Juventus, Giletti lancia l’allarme dopo l’esonero di Allegri: “c’è una spaccatura…”

CalcioWeb

E’ una situazione delicata nell’ambiente bianconero dopo l’esonero di Massimiliano Allegri. La Juventus ha deciso per il pugno duro dopo i comportamenti del tecnico livornese nel post-partita della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

“Io ero lì mercoledì, a pochissimi metri, c’è un primo cortocircuito che chiamo di feroce inaudita, che io non l’ho mai vista, di Allegri nei confronti di un arbitraggio secondo me assurdo. Ed è un peccato perché se tu guardi quelle immagini, c’è un Allegri come non abbiamo mai visto. Dentro di lui c’era qualcosa che covava da almeno un anno e mezzo. Si chiama solitudine”. Sono le parole di Massimo Giletti intervenendo a ‘Tutto Campo’ su Rai 2.

Giletti ricorda anche i successi dell’allenatore (“Allegri ha vinto 12 trofei con la Juventus”) e che Andrea Agnelli “ha scelto Allegri, gli ha fatto certamente un investimento anche molto oneroso per una società, un contratto molto lungo, pesante”. All’interno della Juventus, spiega Giletti, “c’è una spaccatura” e “non c’è solo il tema Allegri”.