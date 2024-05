Serie A, gli squalificati dopo la 35ª giornata: assenze pesantissime in zona salvezza

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 35ª giornata del campionato di Serie A. Nelle zone alte della classifica solo un pareggio per il Milan nella sfida casalinga contro il Genoa, uno punto anche per Bologna e Lazio.

Roma e Juventus si dividono la posta all’Olimpico, tre punti importantissimi dell’Atalanta sul campo della Salernitana. In zona salvezza pareggio dell’Udinese contro il Napoli, vittoria del Sassuolo contro l’Inter e pareggio in Empoli-Frosinone.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dal 40° del primo tempo fino al termine della gara, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAETANO Gianluca (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AUGELLO Tommaso (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BARRENECHEA Enzo Alan Tomas (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PICCOLI Roberto (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

WEAH Timothy Tarpeh (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al 19° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara; dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava la decisione arbitrale rivolgendo all’Arbitro espressione irriguardosa.

e) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PASCALE Vitantonio (Cagliari): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.