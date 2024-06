Calciomercato, Juventus scatenata: non solo Douglas Luiz, altri 3 nomi per il centrocampo

CalcioWeb

La Juventus è pronta a definire il colpo Douglas Luiz dell’Aston Villa: la trattativa con il club inglese si è sbloccata con l’inserimento delle contropartite Iling e Barrenechea. Secondo le ultime notizie il futuro centrocampista bianconero avrebbe già sostenuto le visite mediche dal ritiro del Brasile.

La dirigenza non si ferma. Nelle previsioni di Snai potrebbe essere Teun Koopmeiners il prossimo colpo, con la quota per il trasferimento passata da 2,75 a 1,75 nel giro di un mese. Non solo l’olandese, ma anche un altro centrocampista di Gasperini piace molto alla dirigenza bianconera, come riferisce Agipronews. Si tratta di Ederson, anche lui reduce da una stagione sugli scudi: sale a 5 su Sisal l’ipotesi di vederlo alla corte di Thiago Motta.

Gli altri nomi

Il nuovo tecnico potrebbe poi puntare su un suo fedelissimo al Bologna, Lewis Ferguson, alle prese con l’infortunio al crociato e offerto a 6. Sempre d’attualità, infine, il nome di Sergej Milinkovic-Savic, che si gioca a 4,5 volte la posta.