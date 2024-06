Calciomercato Napoli, inserimento a sorpresa per Osimhen

CalcioWeb

Sono due le situazioni spinose sul calciomercato del Napoli: il caso Di Lorenzo e il futuro di Victor Osimhen. L’esterno ex Reggina continua a chiedere la cessione, l’attaccante è in uscita ma al momento non si sono registrate offerte all’altezza del suo valore.

Oltre a capitan Di Lorenzo, ormai sempre più vicino alla cessione, sono tante le sirene sul duo delle meraviglie Kvicha Kvaratskhelia-Victor Osimhen.

La situazione di calciomercato

Secondo gli esperti di Planetwin365 si gioca a 3,50 la partenza del georgiano entro il prossimo 30 agosto, mentre è più spinosa la situazione riguardante il bomber nigeriano: su Sisal si profila una lotta a due con il PSG in pole a quota 2.

Nelle ultime ore si è registrato anche l’inserimento dell’Arsenal: il passaggio ai Gunner è offerto a 3,50.