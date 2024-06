Calciomercato Juventus, la previsione dei bookie sul futuro di Chiesa! E sul sostituto di Abraham alla Roma…

CalcioWeb

Sono ore caldissime in casa Juventus sul fronte del calciomercato. Il club bianconero è pronto a chiudere l’accordo con l’Aston Villa per l’arrivo in bianconero del centrocampista Douglas Luiz. Percorso inverso per Iling e McKennie più conguaglio.

Un’altra situazione da monitorare è quella di Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale italiana sembra sempre più lontano dal rinnovo e dal futuro in bianconero. I bookmaker sono convinti della separazione, con Sisal che propone 1,85 l’ipotesi “cambio squadra”. E tutte le quote portano a Roma: l’approdo in giallorosso è al momento il più probabile, offerto a 3 su Goldbet.

Il sostituto di Abraham alla Roma

Abraham, che piace in Premier, potrebbe partire – ipotesi in lavagna a 1,95 su Planetwin365 – e i bookie quotano diversi nomi per la Roma: in pole c’è Mauro Icardi, proposto a 4, mentre si sale a 5 per Mateo Retegui; meno probabile, al momento, la pista Santiago Jimenez, che si gioca in giallorosso a 16.