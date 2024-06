Calciomercato Juventus, Douglas Luiz più vicino: due contropartite all’Aston Villa

CalcioWeb

Un colpo da novanta sul calciomercato per regalare nuove soluzioni al centrocampo: la Juventus è sempre più vicina a Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa in grado di imporsi anche nel campionato di Serie A. Il club bianconero è in contatto con gli inglesi per definire i dettagli della trattativa e l’inserimento di contropartite tecniche.

Secondo Sky Sport le ultime ore potrebbero essere state decisive per il trasferimento del centrocampista brasiliano alla corte di Thiago Motta, che verrà ufficializzato in settimana.

Le richieste dell’Aston Villa

Le richieste dell’Aston Villa sono chiare: Iling-Junior e Mckennie le contropartite tecniche, oltre a un conguaglio economico di circa 20 milioni di euro in favore degli inglesi. La Juventus avrebbe offerto 10 milioni di euro di conguaglio ma è pronta a rilanciare per definire l’affare.