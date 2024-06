Calciomercato, le trattative in Serie A: torna Zaniolo, testa a testa al Milan e inserimento per Zirkzee

CalcioWeb

Grandi manovre sul calciomercato e le squadre del campionato di Serie A si scatenano. Il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe essere in Premier League. La trattativa con il Milan è in stand by a causa dell’alta commissione pretesa dall’agente del calciatore (15 milioni di euro) e nella trattativa si è inserito il Manchester United.

Il Milan valuta le alternative e sono due i nomi interessanti: l’olandese Memphis Depay e il bosniaco dell’Augusta Ermedin Demirovic. Sul 26enne si sta muovendo anche la Roma. La valutazione è di 25 milioni di euro.

Il futuro di Zaniolo e le altre trattative

Nicolò Zaniolo si avvicina a grandi passi al ritorno in Serie A: è in una fase avanzata la trattativa con la Fiorentina per un prestito oneroso più riscatto con il Galatasaray che nelle prossime ore fisserà le cifre della trattativa. Come scrive L’Equipe, il Napoli di De Laurentiis segue Bradley Locko, sul calciatore classe 2002 c’è anche il Nottingham Forest.

Nel contratto di Nico Williams, il protagonista di Spagna-Italia, è fissata una clausola intorno ai 55 milioni di euro. Secondo The Athletic le squadre pronte a fare follie sono Barcellona, Arsenal, Chelsea e Liverpool.