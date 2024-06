Il Catania sulla… ‘Pelligra’: l’imprenditore italo-australiano prepara una corazzata con vista… Serie A

CalcioWeb

L’obiettivo Serie B è fallito ma il salto di categoria sembra solo rimandato. Stiamo parlando del Catania, un club molto ambizioso e forte economicamente. Tutto è nelle mani di Ross Pelligra, imprenditore australiano con radici italiane. Il nonno, infatti, partì per l’Australia dalla Sicilia, luogo in cui è nato anche il padre.

Il nome di Pelligra è recentemente balzato agli onori delle cronache sportive dopo aver assunto la presidenza del club siciliano. Con una visione chiara e ambizioni ben definite, l’imprenditore australiano mira a trasformare il Catania in una squadra di alto livello, con l’obiettivo di riportarla nella massima serie italiana, la Serie A, nel più breve tempo possibile.

Chi è Ross Pelligra

Ross Pelligra è noto per essere il capo del Pelligra Group, un’importante azienda operante nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare in Australia che vanta un fatturato di oltre 30 miliardi di euro. Pelligra ha anche investito nella squadra di calcio dell’Adelaide United, poi sull’hockey, basket e campi da golf.

L’imprenditore ha preso il controllo del club in un momento cruciale della sua storia, dopo l’esclusione dal campionato di Serie C e in un momento drammatico sotto l’aspetto economico. Il Catania, che ha vissuto anni di successi sportivi alternati a difficoltà finanziarie, ha trovato in Pelligra una figura chiave per la sua rinascita.

L’obiettivo Serie A

Le ambizioni del presidente sono chiare: riportare il Catania in Serie A e stabilizzarlo come una presenza costante nel calcio italiano e non solo. Il prossimo passo sarà inevitabilmente la promozione nel campionato di Serie B attraverso una stagione dominante in Serie C.

Per raggiungere questo obiettivo, Pelligra ha pianificato investimenti significativi sia sul fronte della squadra che delle infrastrutture. La dirigenza è in contatto per regalare alla piazza un allenatore di altissimo livello (Inzaghi e Toscano sono i nomi in pole) ed è già pronta ad ‘aggredire’ il mercato per costruire una vera e propria corazzata. Sul fronte direttore sportivo è arrivato Daniele Faggiano. L’intenzione è migliorare il livello tecnico della squadra attraverso acquisti mirati ma senza fare il passo più lungo della gamba.

La situazione economica del Catania è stata complicata negli ultimi anni, con il club che ha affrontato problemi finanziari e un fallimento ancora difficile da accettare. L’arrivo di Pelligra ha portato nuovo capitale e una gestione più stabile e orientata al futuro. L’ottimismo nell’ambiente Catania è palpabile, sostenuto da un piano di sviluppo ben strutturato e da una gestione economica attenta e innovativa. Catania è una piazza storica con un passato importante in Serie A con 17 apparizioni in massima categoria. Per il ritorno nel calcio che conta sembra proprio questione di tempo. Siamo pronti a scommetterci…