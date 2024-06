La cerimonia di apertura di Euro 2024: orario, chi canta e dove vederla in tv

CalcioWeb

Il sipario su Euro 2024 è pronto per essere sollevato. Questa sera, venerdì 14 giugno, la gara inaugurale tra Germania e Scozia presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Prima, come di consueto, l’attesissima cerimonia d’apertura di Euro 2024 che darà simbolicamente il via al torneo.

Il programma della cerimonia di apertura di Euro 2024

La cerimonia di apertura di Euro 2024 si terrà alle 20:30. Previsto un omaggio a Franz Beckenbauer scomparso lo scorso 7 gennaio: Heidi Beckenbauer, la vedova del calciatore, porterà il trofeo dell’Europeo in campo. Verrà trasmesso anche un video con i migliori momenti della carriera del “Kaiser”.

Attesissima la performance di “Fire”, l’inno ufficiale di Euro 2024 cantato dal cantante dei One Republic, Ryan Redder, e dalla cantante tedesca Leony. Alla produzione presente il trio italiano dei Meduza.

Dove vedere la cerimonia di apertura di Euro 2024 in tv?

La cerimonia di apertura degli Europei sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky, sulla piattaforma streaming Now e in chiaro sulla RAI.