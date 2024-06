“La macchina vincente”, “La storia infinita”: i giornali di tutto il mondo celebrano il Real Madrid | FOTO

CalcioWeb

Il Real Madrid ha battuto 0-2 il Borussia Dortmund nella finale di Wembley conquistando la 15ª Champions League della sua straordinaria e vincente storia calcistica. Un trionfo celebrato, nel day after, dai giornali sportivi di tutto il mondo che hanno dedicato ampio spazio al successo dei ‘Blancos’ e di Carlo Ancelotti.

La stampa celebra la vittoria del Real Madrid

“Una macchina vincente” è il titolo che lo spagnolo “Marca” dedica alla vittoria della Champions League da parte del Real Madrid, mentre su Ancelotti scrive: “con lui il Real Madrid gioca in 12”. Come dargli torto. Sport titola “La Storia infinita”, mentre il quotidiano politico El Mundo e AS parlano di “Immortali”. El Mundo Deportivo, giornale vicino al Barcellona, scrive “Ancora una volta” e sottolinea i complimenti dei catalani ai rivali.

In Francia L’Equipe celebra “Gli Intoccabili” e Ancelotti come “l’uomo delle 7 Champions”. In Inghilterra il Sunday Telegraph racconta un “Magico Madrid”, il The Observer parla de “Il Carnevale di Carlo” mentre il The Sun si lancia in un gioco di parole “Il Bell del ballo” dedicato a Bellingham sul grande palcoscenico di Wembley.

Fuori dal coro la tedesca Bild che sottolinea la confessione di Bellingham: “Il Borussia Dortmund ha giocato meglio”. Anche il portoghese A Bola pone l’accento sulle difficoltà degli spagnoli: “Il Real Madrid soffre come non mai ma vince come sempre”.