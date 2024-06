Croazia-Italia ai raggi X: probabili formazioni e analisi tattica della partita

CalcioWeb

Ultima gara del Girone B di Euro 2024, Croazia-Italia è la classica partita da non sbagliare. L’Italia si presenta con 2 risultati su 3 per avere la certezza matematica del secondo posto, preziosissimo per la situazione di tabellone che si sta venendo a creare. Ma gli azzurri, anche in caso di sconfitta, potrebbe passare agli ottavi rientrando fra le migliori terze.

Di seguito la nostra analisi di Croazia-Italia riguardante il modo di giocare delle due squadre, le probabili formazioni e un focus sui punti di forza e i punti deboli degli avversari degli azzurri.

Come gioca la Croazia

Ben lontana dalla squadra che arrivò in finale nei Mondiali del 2018, la Croazia è nella classica situazione a cavallo fra passato e presente. Una squadra a fine ciclo, in fase di rinnovamento, ma che non può prescindere dal talento della sua stella più esperta: capitan Luka Modric. Al suo fianco Kovacic e Brozovic, un terzetto difficilmente secondo, in quanto a tecnica, a qualsiasi altra nazionale al mondo.

Livakovic è un portiere solido, in difesa spicca Gvardiol del Manchester City, ma anche il giovane Sutalo che ha gli occhi di mezza Europa addosso. Davanti il CT Dalic fatica a trovare la quadratura del cerchio: Perisic e Juranovic non convincono sugli esterni, contro l’Italia potrebbe adottare un albero di Natale con Pasalic e Sucic alle spalle di Kramaric.

Come gioca l’Italia

In casa Italia si respira aria di rivoluzione. Spalletti mantiene la difesa a 4, nonostante i nostri ‘consigli’ sulla difesa a 3, ma davanti cambia tutto. Nelle probabili formazioni lo schieramento azzurro viene dato con un particolare 4-1-4-1. Confermatissimi Donnarumma, Bastoni e Calafiori. Dimarco non dovrebbe essere tra i titolari dopo l’infortunio, al suo posto Darmian. Nuova chance per Di Lorenzo a destra, dovrà cancellare la prestazione orribile con la Spagna.

Chiamato a riscattarsi in regia anche Jorginho, con Fagioli che scalpita per un’eventuale staffetta. Quartetto davanti che farà da schermo in fase difensiva ma che permetterà anche una fase offensiva (si spera) più efficace. Chiesa a sinistra, al centro la fisicità di Cristante e Barella, Cambiaso sulla fascia destra. Novità anche davanti: Retegui dovrebbe prendere il posto di Scamacca.

Come si batte la Croazia?

La Croazia, un po’ in controtendenza rispetto a tante squadre europee, non sfrutta il gioco sulle fasce. Se fin qui ha comunque adottato un modulo con due esterni, contro l’Italia potrebbe rinunciare per incanalare ulteriormente la sua manovra per vie centrali.

La formazione di Dalic vuole la palla fra i piedi, palleggia tanto ma a ritmi bassi, a differenza della Spagna e, sempre restando in tema di parallelismi con la ‘Roja’, non ha una riaggressione altrettanto asfissiante in fase di non possesso.

Elementi importantissimi per il gioco azzurro. L’Albania, formazione modesta, ha tagliato i rifornimenti centrali, facendo grande densità e, di fatto, bloccando il gioco della Croazia per lunghi tratti. L’Italia avrà buon gioco a centrocampo con il fisico di Cristante e Barella che, sulla carta, dovrebbero fare parecchio male al centrocampo di grande qualità ma poco dinamico dei croati. Non è un caso che Dalic inserisca anche Pasalic e Sucic questa volta.

Importantissimo il lavoro di Chiesa e Cambiaso: sulle fasce l’Italia può fare malissimo allargando il gioco per poi rifinire al centro con Retegui o gli inserimenti dei centrocampisti, ma anche sfruttando il missmatch Chiesa-Stanisic. Cambiaso avrà compiti di maggior equilibrio e Gvardiol non è un cliente facile.

Fermato il centrocampo, si ferma la Croazia. Sarebbe invece un delitto lasciare scoperto Jorginho, apparso già in difficoltà nelle prime uscite. Davanti Kramaric è un giocatore forte fisicamente e abile in zona gol, ma Bastoni e Calafiori possono gestirlo tranquillamente.

Le probabili formazioni di Croazia-Italia a Euro 2024

Croazia (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric, Brozovic; Pasalic, Sucic, Kramaric

Allenatore: Dalic

Italia (4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Darmian; Jorginho; Cambiaso, Cristante, Barella, Chiesa; Retegui

Allenatore: Spalletti