Euro 2024, l’Inghilterra vuole fare la storia: convocati, 11 titolare e avversarie

L’Inghilterra è da sempre una delle migliori nazionali al mondo ma è anche allergica alle vittorie. Negli ultimi anni, una generazione strepitosa di talenti ha però visto lievitare le chance di vittorie della nazionale dei Tre Leoni che è tornata a ruggire e a fare paura. Gli inglesi hanno perso l’ultimo europeo in finale, ai rigori, proprio contro l’Italia e vogliono prendersi la loro rivincita: nella sua bacheca c’è solo il Mondiale del 1966 e nessun altro titolo!

I convocati dell’Inghilterra per Euro 2024

Di seguito la lista dei convocati dell’Inghilterra per Euro 2024, una rosa talentuosa e profonda dalla quale sono rimasti fuori non solo il chiacchieratissimo Maguire, ma anche calciatori del calibro di Loftus-Cheek, Tomori, Rashford, Sterling, Maddison e Grealish.

Portieri: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Difensori: Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Man Utd), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Centrocampisti: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace).

Attaccanti: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).

I titolari dell’Inghilterra a Euro 2024: modulo e stile di gioco

L’Inghilterra si schiera con un 4-2-3-1 che è ormai il modulo più gettonato per le squadre che esprimono un calcio propositivo e moderno. In porta Pickford, sicurezza e simbolo del calcio inglese seppur con l’Everton navighi da anni in bassa classifica.

In difesa Walker e Shaw/Trippier sulle fasce, tanta corsa e fisico. Al centro Stones non avrà il ‘malus’ di Maguire ma dovrebbe essere affiancato da Dunk o Gomez. A centrocampo Trent Alexander-Arnold, ormai ‘ex’ terzino dai piedi fin troppo buoni, accompagnato dalla diga Rice.

Davanti il trio Saka, Bellingham e Foden che in quanto a corsa, qualità e senso del gol sono secondi a pochi altri al mondo. Ecco, a proposto di gol, qualcuno che li super c’è già pochi metri più avanti: ‘l’Uragano’ Harry Kane, la prima punta più forte di Euro 2024.

Il girone dell’Inghilterra a Euro 2024: avversarie e calendario

L’Inghilterra è inserita nel Girone C insieme a Slovenia, Danimarca e Serbia. La Nazionale inglese è nettamente favorita nonostante le squadre avversarie, nel loro piccolo, esprimano tutte un bel calcio. Di seguito il calendario delle partite dell’Inghilterra:

Serbia-Inghilterra – Domenica 16 giugno, ore 21:00

Danimarca-Inghilterra – Giovedì 20 giugno, ore 18:00

Inghilterra-Slovenia – Martedì 25 giugno, ore 21:00