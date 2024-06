Euro 2024, l’Italia vuole difendere il titolo: convocati, 11 titolare e avversarie

CalcioWeb

L’Italia non è fra le favorite di Euro 2024, Mourinho l’ha addirittura snobbata con un commento poco elegante, ma non va dimenticato che gli azzurri sono i campioni in carica. È cambiato tanto dall’Europeo del 2021: qualche senatore in meno, un nuovo CT e il commosso saluto a Gianluca Vialli che farà il tifo dall’alto.

Ma l’Italia a Euro 2024 vuole recitare un ruolo da protagonista, seppur non annunciata alla vigilia, ma underdog come la sua storia insegna: la classica squadra che vedi arrivare quando ormai è troppo tardi, quando ha già il trofeo in mano.

I convocati dell’Italia per Euro 2024

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

I titolari dell’Italia a Euro 2024: modulo e stile di gioco

Il CT Spalletti ha variato diversi moduli nel cammino di avvicinamento a Euro 204. Cambiata anche l’idea iniziale del tecnico di giocare con la difesa a 4. L’Italia si schiererà con un 3-5-2 / 3-4-2-1 che dir si voglia, in base alla posizione di Pellegrini. Possibile anche un 3-4-3 a partita in corso, così come un ritorno alla difesa a 4 se la partita o l’avversaria lo richiedessero. Le alternative tattiche di certo non mancano.

Abbastanza sicuro l’11 titolare. In porta Donnarumma. Difesa a tre con Darmian, Buongiorno/Mancini e Bastoni. Esterni di centrocampo Di Lorenzo e Dimarco, in mezzo la fisicità di Barella e la qualità di Jorginho. Pellegrini agirà a supporto delle due punte Chiesa e Scamacca.

Attenzione anche alla novità della vigilia di Italia-Albania. Secondo le ultime informazioni raccolte, non sarebbe da escludere anche un 4-2-3-1 davvero particolare. Donnarumma in porta. Difensa a quattro con Dimarco e Di Lorenzo a presidiare le fasce ma come terzini, al centro Bastoni e Calafiori nell’inedita posizione di centrale di destra (possibile ballottaggio con Mancini). Diga davanti alla difesa formata da Jorginho e Barella. Tre dietro la punta: Pellegrini come ala atipica a sinistra, ala pura Chiesa a destra, al centro Frattesi fa il trequartista incursore. Scamacca unica punta.

Il girone dell’Italia a Euro 2024: avversarie e calendario

L’Italia è stata inserita nel Girone B insieme a Spagna Croazia e Albania. Il girone è uno dei più equilibrati dell’Europeo: gli azzurri hanno spesso sofferto il tiki-taka spagnolo ma a Euro 2024 hanno eliminato la ‘Roja’ in semifinale vincendo poi il titolo. La Croazia è un po’ in calo rispetto al passato ma resta una squadra temibile. L’Albania è la squadra meno attrezzata del girone ma non va presa sottogamba e ha diversi calciatori che conoscono bene l’Italia.

Di seguito il calendario delle partite dell’Italia a Euro 2024:

Italia-Albania – Sabato 15 giugno, ore 21:00

Sabato 15 giugno, ore 21:00 Spagna-Italia – Giovedì 20 giugno, ore 21:00

Giovedì 20 giugno, ore 21:00 Croazia-Italia – Lunedì 24 giugno, ore 21:00