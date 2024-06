Euro 2024, Mourinho al veleno: frase umiliante sull’Italia. Poi la bordata alla Roma

CalcioWeb

“Le favorite per gli Europei? Tutti la pensano come me. Portogallo, Francia, Inghilterra, Germania e Spagna“. E fin qui, niente di strano. Josè Mourinho, presente in Portogallo per la sfida tra i padroni di casa e la Croazia, amichevole intrigante che precede Euro 2024, non si è sbilanciato neanche troppo nell’indicare un gruppone di 5 fra le migliori squadre presenti alla competizione.

E l’Italia campione in carica? Nessuna dimenticanza, lo Special One non crede nella qualità degli azzurri: “l’Italia non ha abbastanza talento in questa generazione, non credo vinceranno ancora“. Un giudizio netto che, fra le righe, sminuisce la vittoria di Euro 2020.

Mourinho e la bordata alla Roma

Dente avvelenato per Mourinho che, da neo tecnico del Fenerbahce, non risparmia una stoccata alla Roma: “mi mancava giocare per vincere, lottare per non poter perdere neanche un punto mi motiva: non era così né alla Roma, anche se dicevano il contrario, né al Tottenham“.