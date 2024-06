Italia promossa: le parole di Barella, Calafiori e Chiesa nel post-Albania

CalcioWeb

L’Italia conquista tre punti importanti all’esordio di Euro 2024 contro l’Albania. La partita si è conclusa sul risultato di 2-1 grazie ai gol realizzati da Bastoni e Barella. Nel post-partita i calciatori si sono presentati ai microfoni dei giornalisti.

“Ero un po’ stanco, i giorni in cui sono stato fermo non mi hanno aiutato ma ci tenevo tanto perché i ragazzi mi hanno fatto sentire importante. Sputerò sangue per questi ragazzi, questo staff e questa maglia. Meritavamo di fare più gol ma ci godiamo questa vittoria. Se ci sarò con la Spagna? Lo decide il mister, ma sono disponibile”. Sono le parole del centrocampista della nazionale italiana Nicolò Barella.

Le altre reazioni

“Non è stato facile partire con quel gol di svantaggio. Cerco di giocare come gioco nel club, le responsabilità sono diverse ovviamente ma cerco di non pensarci. Le emozioni sono tante. Il segreto è un po’ quello, di non pensare al resto e prendere solo le sensazioni positive, i miei familiari in tribuna o gli amici davanti alla tv. Penso di aver fatto bene”. Sono invece le parole del difensore della Nazionale azzurra Riccardo Calafiori, al microfono di Sky Sport.

L’uomo del match è Federico Chiesa: “ho avuto dei flashback della finale con l’Inghilterra, però come contro gli inglesi abbiamo fatto la stessa cosa. Abbiamo dominato il gioco e mantenuto le posizioni giuste in campo”. Così l’attaccante juventino dopo la vittoria per 2-1 sull’Albania. “Il nostro primo gol ci ha dato una scossa e dà lì in poi siamo stati molto propositivi –aggiunge Chiesa, votato Mvp dell’incontro, al microfono di Sky Sport-. Abbiamo creato tanto e secondo me meritavamo pure qualche gol in più, infatti, alla fine abbiamo anche rischiato il pareggio. Su questo dobbiamo assolutamente migliorare, dobbiamo essere più cinici e chiuderla perché in campo europeo può succedere di tutto. Il mister vuole che imponiamo il nostro gioco, io mi sono sempre sovrapposto come mi chiede il ct. Abbiamo dimostrato di essere forti e siamo contenti di questo grande risultato”.