Ripescaggi Serie C, via libera al Milan U23! L’11 di Bonera: 4 pilastri e super attacco | FOTO

Il progetto del Milan U23 è pronto a decollare. Le presentazioni delle domande nel campionato di Serie C hanno fatto registrare una defezione: l’Ancona è stata esclusa dal torneo e l’ufficialità è attesa a breve. Il club biancorosso paga il mancato versamento delle ultime due mensilità dei tesserati.

La domanda è stata bocciata e le possibilità per l’Ancona di ribaltare il verdetto sono quasi pari allo zero. Il club potrebbe presentare ricorso ma senza grosse possibilità di vittoria. Anche sul fronte ripescaggio la situazione è tracciata. La presentazione della domanda da parte dell’Ancona ha escluso la riammissione di una squadra retrocessa della Serie C (la Recanatese era in vetta alla classifica). Sarà il Milan U23 ad ottenere il posto libero per completare l’organico 2024/2025.

La formazione del Milan u23

Secondo le ultime notizie il posizionamento della squadra in uno dei tre giorni dovrebbe verificarsi tramite sorteggio. Nel frattempo la dirigenza inizia a muoversi sul fronte squadra. L’allenatore sarà Daniele Bonera, ex difensore rossonero.

In porta il Milan potrebbe ‘lanciare’ Devis Vasquez dopo l’esperienza in prestito all’Ascoli. Si valuta anche il ritorno di Alessandro Plizzari, un portiere con buona esperienza. Il punto di riferimento in difesa sarà il 19enne Jan-Carlo Simic. A completare il reparto di centrali uno tra Coubis e Pellegrino. Il primo è reduce da un grave infortunio mentre il secondo sembra pronto per una stagione da titolare in Serie B. Nel ruolo di terzini due ‘lussi’ come Bartesaghi e Jimenez.

Il centrocampo sarà in mano a Kevin Zeroli, capitano della Primavera e considerato un grande prospetto. Poi uno tra Eletu e Stalmach, e Cuenca a completare il reparto. In attacco gli occhi sono puntati su Francesco Camarda, baby-fenomeno chiamato alla definitiva consacrazione in un campionato competitivo. Il 16enne è già nel giro della prima squadra e ha confermato una capacità realizzativa sopra la media. Pochi dubbi sulla qualità di Chaka Traorè sulla sinistra, a destra Mattia Liberali. Ancora incerto il futuro di Marko Lazetic: potrebbe essere ‘spedito’ in Under 23 ma, come Pellegrino, sembra destinato almeno ad un campionato di Serie B.