Spagna-Italia ai raggi X: probabili formazioni e analisi tattica della partita

È arrivato il giorno di Spagna-Italia a Euro 2024. Il remake della semifinale di Euro 2021 andrà in scena già ai gironi, precisamente nella seconda giornata, partita decisiva per l’equilibrio del Girone B in cui tanto le ‘Furie Rosse’ quanto gli azzurri sono primi con 3 punti.

Una vittoria garantirebbe il primo posto, un pareggio metterebbe in ghiaccio il passaggio del turno come migliore terza, una sconfitta rimanderebbe ogni discorso all’ultima giornata aprendo a calcoli rischiosi e complessi.

Come gioca la Spagna

Sotto il piano puramente tecnico la Spagna ha davvero pochi rivali. Unai Simon è un buon portiere, forse non uno dei più solidi, ma già a Euro 2021 si prese il posto sottraendolo a un veterano come De Gea: da quel momento non si è spostato più dai pali degli iberici.

Carvajal ha deciso la finale di Champions League ed è uno dei calciatori più titolati dell’intero Europeo. Nacho e Le Normand sono una buona coppia di centrali, poco abituata a giocare insieme, potrebbero pagare qualcosina in termini di solidità. Cucurella è l’anello debole: stagione fra alti e bassi al Chelsea, buono in fase di spinta, qualche amnesia difensiva. In generale la retroguardia della ‘Roja’, se attaccata, può andare in difficoltà.

Dal centrocampo in su la musica cambia decisamente. Pedri del Barcellona è uno dei talenti più cristallini al mondo. Rodri una diga in grado di recuperare palloni, gestire il ritmo del gioco e fare male anche in zona offensiva: chiedere all’Inter nella finale di Champions League 2022-2023. Fabian Ruiz mixa qualità e quantità: lo abbiamo visto in Serie A al Napoli, da tempo gioca al PSG e, nonostante i cambi di allenatore e la quantità infinità di milioni da spendere sul mercato, nessuno ci rinuncia.

Davanti Yamal gioca il suo primo Europeo a soli 16 anni, è titolare del Barcellona, ha la personalità e le qualità di un fenomeno assoluto. Nico Williams sull’altra fascia è rapido, tecnico e può far male in ripartenza. Morata è il finalizzatore: la Croazia è già stata punita alla prima occasione in cui gli ha lasciato un po’ di spazio.

Come gioca l’Italia

Buoni i segnali avuti da Spalletti nel corso della sfida con l’Albania. A parte la disattenzione iniziale, l’Italia ha giocato una partita attenta e di personalità. È vero, la Spagna aumenta decisamente il livello rispetto all’Albania, ma tutti in casa azzurri sono consapevoli di ciò.

Promossa la coppia di centrali Calafiori-Bastoni, chiamati ad alzare il livello Dimarco e Di Lorenzo. A centrocampo occhio al possibile inserimento di Cristante: Jorginho dovrà ripetere la partita fatta a Euro 2021 contro la ‘Roja’, Barella e Frattesi potrebbero essere la nostra arma in più abbinando fisico, grinta e incursioni letali.

In attacco non sarà facile: Scamacca dovrà essere bravo a duellare con i centrali spagnoli e aprire spazi per gli uno-due dei compagni, Chiesa contro Cucurella può fare la differenza.

Come si batte la Spagna?

La classica domanda da 1 milione di euro. Proviamo a spiegarlo in teoria, in pratica poi toccherà ai calciatori che scendono in campo dare il 120% per fare l’impresa. Ciò che distingue la Spagna da ogni altra nazionale è la volontà di avere il possesso palla e di comandare il gioco. Impedire un’uscita veloce e pulita del pallone sarebbe già un ottimo inizio. Magari far passare più palloni possibile da Nacho e Cuccurella, tecnicamente i calciatori con i piedi meno buoni.

Importante non innervosirsi quando il pallone lo avranno loro. E lo avranno loro per tanto tempo. L’Italia è una formazione nettamente più fisica, il pressing dovrà essere fastidioso ma fatto sempre con logica: ogni errore di posizionamento potrebbe essere fatale.

Sugli esterni Yamal e Nico Williams hanno qualità e tecnica, ma entrambi sono leggerini: vanno ‘sportivamente picchiati‘, contrasti duri a inizio azione, devono giocare spalle alla porta, faticare a prendere velocità, vanno fermati con mestiere magari spendendo un giallo il più tardi possibile. Infine, non lasciare spazio a Morata: l’ex Juventus è un attaccante a cui piace scattare tanto sul filo del fuorigioco e che anche con mezzo metro di spazio può essere letale.

Le probabili formazioni di Spagna-Italia a Euro 2024

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams

CT: De La Fuente

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca

CT: Spalletti