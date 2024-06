Euro 2024, gli squalificati per gli ottavi: assenza pesantissima per l’Italia

CalcioWeb

Luciano Spalletti dovrà scegliere un nuovo titolare che scenderà in campo sabato alle 18 nel match contro la Svizzera valido per la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2024. Riccardo Calafiori sarà assente a causa della squalifica per i due cartellini gialli accumulati nelle partite precedenti. Il giovane difensore si è distinto come uno dei difensori più talentuosi nelle partite del girone dell’Italia e si è rivelato uomo chiave fornendo l’assist per il gol del pareggio di Mattia Zaccagni contro la Croazia.

Spalletti dovrà affidarsi quindi ad una delle opzioni di riserva in panchina, come Alessandro Buongiorno, Federico Gatti o Gianluca Mancini. Il ct dell’Italia però non sarà l’unico che dovrà fare i conti con qualche assenza agli ottavi di finale: sono ben 9, infatti, gli squalificati delle altre squadre.

Gli squalificati agli ottavi di Euro 2024

Silvan Widmer (Svizzera) : salterà per squalifica gli ottavi contro l’Italia – sabato alle 18

: salterà per squalifica gli ottavi contro l’Italia – sabato alle 18 Jonathan Tah (Germania) : salterà per squalifica gli ottavi contro la Danimarca – sabato alle 21

: salterà per squalifica gli ottavi contro la Danimarca – sabato alle 21 Morten Hjulmand (Danimarca) : salterà per squalifica gli ottavi contro la Germania – sabato alle 21

: salterà per squalifica gli ottavi contro la Germania – sabato alle 21 Anzor Mekvabishvili (Georgia) : salterà per squalifica gli ottavi contro la Spagna – domenica alle 21

: salterà per squalifica gli ottavi contro la Spagna – domenica alle 21 Erik Janza (Slovenia) : salterà per squalifica gli ottavi contro il Portogallo – lunedì alle 21

: salterà per squalifica gli ottavi contro il Portogallo – lunedì alle 21 Nicusor Bancu (Romania) : salterà per squalifica gli ottavi contro l’Olanda – martedì alle 18

: salterà per squalifica gli ottavi contro l’Olanda – martedì alle 18 Patrick Wimmer (Austria) : salterà per squalifica gli ottavi contro la Turchia – martedì alle 21

: salterà per squalifica gli ottavi contro la Turchia – martedì alle 21 Hakan Calhanoglu (Turchia) : salterà per squalifica gli ottavi contro l’Austria – martedì alle 21

: salterà per squalifica gli ottavi contro l’Austria – martedì alle 21 Samet Akaydin (Turchia): salterà per squalifica gli ottavi contro l’Austria – martedì alle 21