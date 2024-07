Calciomercato, Hummels verso l’Italia: la ‘pazza’ destinazione

CalcioWeb

Mats Hummels è in trattativa avanzata per il trasferimento in Italia. Il calciatore tedesco non ha bisogno di presentazione per qualità ed esperienza. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore è finito nel mirino del Bologna come possibile sostituto di Riccardo Calafiori.

Il difensore della Nazionale italiana è ad un passo dal passaggio all’Arsenal per poco più di 50 milioni di euro. La firma è attesa a stretto giro di posta.

Bologna, contatti con Hummels

Il centrale 35enne ha concluso il suo rapporto con il Borussia Dortmund ed è svincolato. Dopo i contatti con Roma e Como, il difensore tedesco è finito nel mirino del Bologna. Le parti hanno deciso di riaggiornarsi in attesa di una decisione definitiva dal calciatore.