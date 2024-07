Di Marzio a CalcioWeb: “Juventus-Koopmeiners è pretattica? Milan, pronto attacco super”

CalcioWeb

Sere d’estate scandite al ritmo del calciomercato di Serie A in questa settimana, eccezionalmente, con lo Stretto di Messina a fare da cornice. “Calciomercato – L’Originale” sarà live da Reggio Calabria fino alla sera di venerdì 19 luglio e la città calabrese sarà il centro delle trattative del mercato di tutte le squadre italiane. Immancabile la presenza di Gianluca Di Marzio, massimo esperto in materia in Italia, che è ritornato con piacere ai microfoni di CalcioWeb per fare il punto della situazione.

Calciomercato Juventus: salta Koopmeiners?

La notizia più calda delle ultime ore riguarda la Juventus. Le parole di Percassi sulla cessione di Koopmeiners sono arrivate, forti e chiare, alle orecchie dei bianconeri: l’olandese non si vende. Pretattica per far alzare il prezzo o la Juventus dovrà guardarsi altrove? “La Juventus non ha ancora fatto un’offerta realmente concreta e vicina al valore che l’Atalanta dà al calciatore”, ha dichiarato Gianluca Di Marzio ai nostri microfoni. “L’Atalanta ha sempre dimostrato in questi anni di essere una bottega cara. La Juventus ha trattato principalmente con il calciatore e ancora non in maniera effettiva con l’Atalanta”.

Calciomercato Inter: occhi su Gudmundsson

L’Inter si è mossa per tempo in vista dell’estate. Le restrizioni economiche impongono di essere un po’ più cauti con le spese, per questo Taremi e Zielinski sono arrivati a zero, Martinez a costi contenuti. L’Inter è già forte così, è Campione d’Italia in carica e punta al bis. Ma c’è sempre spazio per rinforzarsi. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Gudmundsson.

Sulla trattativa Di Marzio ha spiegato: “la situazione Gudmundsson è ancora ferma in questo momento. L’Inter davanti difficilmente farà qualcosa se non uscirà uno tra Arnautovic e Correa. Anche la Juventus è alle prese con le uscite di Chiesa e Soulé, quindi prima di fare un intervento dovrà prima completare delle uscite”.

Calciomercato Milan: Morata, il secondo bomber e tutti gli obiettivi

Il Milan gioca di rimonta. Partiti un po’ più tardi rispetto alle dirette concorrenti, i rossoneri hanno chiuso per Alvaro Morata ma studiano anche l’eventualità di acquistare un altro bomber. Inoltre restano calde le trattative per Pavlovic, Emerson e Fofana: basteranno a rinforzare la squadra e colmare il gap con l’Inter?

“Morata è il capitano della squadra che ha vinto gli Europei, è eccezionale come calciatore e persona” – ha detto Di Marzio – “Se arriverà un secondo attaccante come Fullkrug il Milan avrà fatto un attacco super, per Fofana stanno andando avanti e anche Pavlovic. Mi sembra che il Milan abbia le idee chiare, poi è una società che ha i suoi tempi e non vuole strapagare i calciatori”, continua il giornalista ai nostri microfoni.

Calciomercato Napoli, la situazione in attacco

In casa Napoli tiene banco il possibile valzer di attaccanti. Il riferimento principale è alla possibile cessione di Osimhen al Psg e all’arrivo in azzurro di Romelu Lukaku, pupillo dell’allenatore Antonio Conte. “Il Napoli ha bloccato Lukaku ma prima dovrà cedere Osimhen: è questo il percorso tracciato ma ci vorrà ancora un po’ di tempo”, continua Di Marzio a CalcioWeb.

Le ‘piccole’ squadre

Non solo le big, anche le altre squadre sono attivissime sul calciomercato: “la squadra che si è mossa con ambizioni superiori è il Como. Quando tu prendi Alberto Moreno, Reina, Varane, Belotti, Dossena, ti fa capire come il Como abbia una proprietà molto forte”, conclude il giornalista di Sky.

