Italia, Spalletti fa fuori 5 calciatori: le esclusioni (eccellenti) dopo Euro 2024

Luciano Spalletti prepara il pugno duro dopo la debacle di Euro 2024. Gli azzurri sono stati protagonisti in negativo di un rendimento da dimenticare e di un percorso fallimentare in Germania. La squadra ha disputato 4 partite una più brutta dell’altra e il punto più basso è stato raggiunto nel doppio incontro contro Croazia e Svizzera.

Tantissimi calciatori hanno giocato al di sotto delle aspettative, in particolar modo i punti di riferimento dell’ex Napoli. Il grande protagonista è stato Gigio Donnarumma, poi Calafiori del Bologna e in parte Chiesa della Juventus.

Le bocciature

Luciano Spalletti è già concentrato in vista dei prossimi appuntamenti tra Nations League e qualificazioni ai prossimi Mondiali e avrebbe in mente delle esclusioni eccellenti per risollevare la situazione.

Secondo le ultime notizie sono in ‘odore’ di bocciatura il 34enne Darmian, il 32enne Jorginho, il 31enne El Shaarawy, il 28enne Mancini e il pupillo Di Lorenzo. L’esterno del Napoli non ha entusiasmato in Germania e rischia già dalle prossime convocazioni.

La nuova nazionale potrebbe ripartire da Scalvini e Udogie in difesa, Baldanzi a centrocampo e Gnonto in attacco. Poi altri profili giovani come Casadei, Kayode, Koleosho e Ndour.