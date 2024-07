Il Messina torna a parlare: la nota ufficiale del club su cessione, ritiro e mercato

CalcioWeb

Il Messina esce di nuovo allo scoperto e lo fa sui propri canali social in cui ufficializza data e sede del ritiro, fa il punto sul mercato e prova a dettare i tempi in merito alla cessione al fondo estero.

“La tempistica è rispettata come indicato nell’accordo dello scorso 23 giugno. L’ACR Messina, si augura che il closing, non più dipendente dalla propria volontà, si possa concretizzare al più presto con il passaggio delle quote del pacchetto di maggioranza.”

Data e sede del ritiro

Sperando non ci siano nuovi dietrofront – il club giallorosso ufficializza anche data e sede del ritiro. “L’ACR Messina in vista dell’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva previsto la prossima settimana con l’avvio del ritiro pre-campionato a Zafferana Etnea dal 23 luglio al 9 agosto 2024” e rende noto il nuovo organigramma societario in vista della stagione 2024/25.

Mercato: la situazione

Questa situazione di stallo e di continui rinvii sta mettendo in subbuglio l’intera tifoseria che chiede a gran voce le dimissioni del presidente Sciotto ed ha deciso di scendere in piazza il prossimo martedì 23 luglio, il giorno in cui scatterà peraltro il ritiro precampionato con una rosa fin qui abbozzata.

In tal senso arrivano ulteriori rassicurazioni da parte del club. “Il direttore sportivo Giuseppe Pavone e l’allenatore Giacomo Modica stanno lavorando alla costruzione della rosa per la prossima stagione, e nelle prossime ore saranno ufficializzate le operazioni in entrata.“