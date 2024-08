Calciomercato Napoli, Conte gongola: doppio colpo a centrocampo!

CalcioWeb

Non solo Romelu Lukaku, il Napoli è pronto a definire un altro doppio colpo in entrata per Antonio Conte. Dopo l’esordio shock contro il Verona, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di correre ai ripari e in poco tempo ha definito tre operazioni in entrata.

Il Napoli è ai dettagli per l’arrivo in azzurro di Scott McTominay del Manchester United. Le parti hanno raggiunto l’accordo per 30 milioni di euro. Il calciatore dovrà sistemare delle pendenze con il Red Devils prima di dare il via libera ma la fumata bianca è ormai vicinissima.

Il secondo colpo

Il Napoli è pronto a definire anche l’arrivo del centrocampista Billy Gilmour del Brighton. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 18 milioni di euro bonus compresi e l’arrivo del calciatore in Italia è previsto a inizio settimana per le visite mediche e la firma del contratto.