Juventus-Napoli 0-0, le pagelle di CalcioWeb: involuzione di Vlahovic, difese di ferro

Poche occasioni e scialbo 0-0 nel primo big match della 5ª giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli. All’Allianz Stadium si sono affrontate due squadre candidate alla vittoria dello scudetto ma le prestazioni di oggi non sono state entusiasmanti.

Nel complesso non si sono registrate grosse occasioni da gol: la più pericolosa è stata sul tiro da fermo di Politano e fermata dal portiere Di Gregorio con un grande intervento. Molto deludenti le prestazioni di Vlahovic (sostituito all’intervallo) e Lukaku. Ottime le fasi difensive delle due squadre. In particolar modo, la Juventus non ha preso ancora gol in Serie A.

Le pagelle di CalcioWeb

Juventus:

Di Gregorio voto 7: intervento miracoloso sul calcio di punizione di Politano, salva il risultato.

Savona voto 5.5: ‘lanciato’ da Thiago Motta dal primo minuto, è troppo timido.

Kalulu voto 6.5: si conferma un difensore affidabile, limita gli attaccanti del Napoli.

Bremer voto 7: la solita partita solida in fase di marcatura e nel gioco aereo è insuperabile. Bravissimo nel finale.

Cambiaso voto 6.5: ci prova anche nella metà campo avversaria con ‘incursioni’ pericolose.

Locatelli voto 6: un po’ troppo falloso, in fase di impostazione del gioco non è così preciso.

McKennie voto 5.5: non si conferma dopo l’ultima prestazione, limitato anche da un cartellino giallo (dall’80’ Thuram s.v.)

Nico Gonzalez voto 5.5: è un lontano parente del calciatore ammirato in Champions contro il Psv.

Koopmeiners voto 6: ha sul piede il gol del vantaggio ma non è concreto come al suo solito.

Yildiz voto 5.5: ci riprova con il tiro ‘alla Del Piero’ ma il risultato non è all’altezza.

Vlahovic voto 4.5: involuzione pazzesca di un calciatore forte ma troppo altalenante. (dal 46’M Weah 5.5)

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Danilo, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Cabal, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

Napoli:

Meret voto 6: costretto al cambio per infortunio (dal 36′ Caprile 6).

Di Lorenzo voto 6.5: è in netta ripresa e anche la prestazione di oggi è stata incoraggiante.

Rrahmani voto 6.5: buona prestazione in marcatura e prova anche ad accelerare l’azione.

Buongiorno voto 6.5: un difensore solido e bravo in tutti i fondamentali. Ormai è una certezza.

Politano voto voto 6.5: è il calciatore più pericoloso del Napoli e sfiora il gol in due occasioni (dal 72′ Folorunsho 5.5).

Anguissa voto 6: la solita partita di quantità e muscoli. Limita i centrocampisti bianconeri.

Lobotka voto 6.5: è il centrocampista di maggiore qualità, anche oggi fa ‘girare’ bene la squadra (dall’87’ Gilmour s.v.)

McTominay voto 6.5: ‘lanciato’ a sorpresa dal primo minuto da Conte, risponde presente.

Olivera voto 5.5: rischia il ‘pasticcio’ con un retropassaggio per Caprile, l’arbitro lo grazia.

Kvaratskhelia voto 6: prestazione un po’ sottotono per un calciatore delle sue qualità. (dal 72′ Neres 6)

Lukaku voto 5.5: fa a sportellate ma niente di più (dal 72′ Simeone 5.5).

A disposizione: Contini, Juan Jesus, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori. Allenatore: Conte.