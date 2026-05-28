Calciomercato 2026, il boom degli svincolati racconta il nuovo calcio europeo

Con la fine dei campionati e l’inizio del conto alla rovescia per l’apertura della finestra del calciomercato estivo, i club europei si preparano alle trattative milionarie, alla ricerca dei migliori giovani talenti e alla pianificazione dei grandi investimenti. Tutto sempre tenendo un occhio al mercato degli atleti svincolati, tra i fenomeni più diffusi del calcio contemporaneo. Stagione dopo stagione, l’elenco dei nomi senza contratto, o con contratto in scadenza, si allunga sempre di più, unendo top player, stelle a fine carriera, giocatori reduci da stagioni complicate e infortuni o, più semplicemente, calciatori rimasti intrappolati in un mercato sempre più selettivo e strategico. Sono molti i nomi protagonisti del mercato a parametro zero dell’estate 2026: David Alaba lascia il Real Madrid così come, dopo 23 stagioni, il capitano Dani Carvajal; ancora in Spagna Dani Parejo lascia il Villarreal e Robert Lewandowski il Barcellona. Reduci dalla Premier League, tra i nomi svincolati più noti ci sono Casemiro (Manchester United), Mohamed Salah (lascia il Liverpool un anno in anticipo), Bernardo Silva (Manchester City, di cui è capitano) e John Stones (Manchester City), mentre in Bundesliga Leon Goretzka lascia il Bayern Monaco e Julian Brandt il Borussia Dortmund. Non mancano, poi, gli svincolati da club italiani, come Stephan El Shaarawy che dice addio alla Roma, Ruslan Malinovsky che lascia il Genoa e Leonardo Pavoletti che saluta il Cagliari (che ha contribuito a riportare in Serie A nel 2023). Una volta fenomeno ristretto, oggi il parametro zero è una componente strutturale del calcio europeo. Proprio nel mercato degli svincolati si concentrano, infatti, gli effetti della sempre maggiore attenzione alla sostenibilità finanziaria, della short-term strategy dei club, dei cambiamenti nel rapporto tra club, giocatori e tifosi, della cultura dell’immediato e della brandizzazione del calciatore.

Perché aumentano gli svincolati nel calcio europeo

Se il calcio di oggi non è più uguale al calcio di ieri, lo stesso si può dire del calciomercato. Lo dimostra, ad esempio, l’uso sempre più diffuso dei prestiti che abbiamo già visto, e lo dimostra anche l’aumento notevole di svincolati stagione dopo stagione, parte di una più ampia strategia di breve periodo tipica del calcio contemporaneo. Se una volta il fenomeno dei parametri zero riguardava soprattutto atleti a fine carriera o comprimari, oggi sempre più calciatori rientrano in questa tendenza ormai sdoganata e ampiamente sfruttata, dai calciatori stessi come dai club. Le motivazioni sono, ancora una volta, soprattutto di tipo economico. Un calciatore svincolato, o a parametro zero, è un atleta con contratto scaduto o in scadenza, quindi non legato a nessun club, che può firmare un nuovo accordo con un altro club senza che questo debba pagare costi di trasferimento. Questa pratica, nata dopo la sentenza Bosman del 1995, ha cambiato radicalmente il calciomercato europeo, evolvendosi a sua volta nel tempo. Oggi molti top player, insieme ai loro procuratori e agenti, rifiutano i rinnovi e scelgono la via del parametro zero per far sì che altri club possano acquistarli senza costi di cartellino e con ingaggi decisamente più alti. Allo stesso modo, i giocatori svincolati sono diventati molto appetibili per i club, soprattutto con gli effetti economici della pandemia e dopo l’introduzione di requisiti finanziari UEFA sempre più rigidi. La mancanza di liquidità di molte società, insieme alla necessità di una gestione più sostenibile delle risorse finanziarie, ha portato i club a ridurre i rischi dei grandi ingaggi, dei contratti a lungo termine e dei rinnovi troppo onerosi, preferendo perdere top player a parametro zero piuttosto che accettare rinnovi considerati insostenibili. Al contrario, come abbiamo visto, i club puntano sempre di più sui giovani talenti, considerati asset sostenibili e con ampi margini di crescita tecnica ed economica. Ad eccezione della Premier League, il campionato economicamente dominante del calcio europeo e quindi capace di maggiori investimenti, il parametro zero è ampiamente diffuso negli altri campionati europei, soprattutto in Serie A, dove manca la capacità di sostenere ingaggi elevati senza la certezza di rendimenti immediati.

Il mercato degli svincolati e la precarietà del calcio contemporaneo

Sebbene in molti casi preferito dai top player, il fenomeno dei parametri zero può diventare un’arma a doppio taglio per gli atleti, soprattutto all’interno di un sistema calcistico che consuma velocemente il valore dei giocatori. Uno dei principali pericoli è il rischio infortuni, sempre presente nel mondo sportivo e in particolare nel calcio dato il calendario sempre più fitto di partite. Un infortunio grave può far crollare il valore di un giocatore, esponendolo a un mercato sempre più selettivo e competitivo. Allo stesso modo, una stagione non particolarmente brillante o un evento fuori dall’ordinario possono influenzare la percezione pubblica del giocatore e quindi la sua appetibilità per nuovi club. Gli atleti svincolati, inoltre, possono dialogare con nuovi club anche nei 6 mesi precedenti alla scadenza del contratto: questo spesso si traduce in rapporti tesi con il club di appartenenza, con esclusioni dalla rosa o relegazioni in panchina, e con la tifoseria. Da non dimenticare, infine, la pressione psicologica vissuta dai calciatori nelle ultime fasi del contratto. Tra social network, highlights, statistiche avanzate e dibattiti diffusi sul futuro dell’atleta, ogni prestazione viene analizzata nel minimo dettaglio, giudicata, commentata da esperti e non. Il mercato degli svincolati, dunque, è un mercato fortemente precario.

Dai parametri zero alle nuove strategie di mercato

Nell’era dell’immediatezza, anche il calcio vive in una dimensione permanente di presente dove spazio e tempo vengono compressi con l’aspettativa di ottenere tutto e subito. Se nel Novecento i club investivano sulla continuità tecnica e i giocatori tendevano ad avere carriere lineari e durature, oggi conta soprattutto ciò che il calciatore può dare subito al club e ciò che il club può dare subito al giocatore. L’atleta diventa un asset finanziario, volatile, instabile e legato alla performance, il club diventa un partner strategico capace di garantire visibilità, competitività, guadagno e flessibilità. Negli ultimi anni, il mercato calcistico europeo è stato “sconvolto” da diversi acquisti a parametro zero. Tra i più eclatanti compaiono quello di Paul Pogba, passato dal Manchester United alla Juventus al Manchester United e di nuovo alla Juventus prima di approdare all’AS Monaco attuale, e del portiere italiano Gianluigi Donnarumma che nel 2021, subito dopo la vittoria degli Europei, lasciava la “casa” Milan per approdare al Paris Saint-Germain a costo zero (oggi milita nel Manchester City). E ancora si ricordano i casi del campione del mondo Lionel Messi, il cui ingaggio stellare non ha trovato posto nel Barcellona economicamente in crisi del 2021 portandolo al trasferimento a zero al PSG (e due anni dopo all’Inter Miami), e di Kylian Mbappé, che nel 2024 lascia il PSG per il Real Madrid senza portare un euro nelle casse del club parigino nonostante un valore di mercato di 180 milioni. Questi e altri casi, tuttavia, dimostrano che il mercato degli svincolati è vantaggioso solo all’apparenza: il club d’origine perde il valore di mercato del giocatore mentre per il club che acquista il mancato costo del cartellino si traduce spesso in stipendi elevati, bonus alla firma e commissioni alte per agenti e intermediari. Anche in tal senso vince l’immediatezza. Il costo immediato appare spesso più sostenibile rispetto all’investimento richiesto dai trasferimenti tradizionali, soprattutto in un mercato calcistico dove il valore dei cartellini è fluttuante e le società devono fare i conti con la sostenibilità finanziaria. Ecco perché, strategicamente, molti club attendono le ultime settimane delle finestre di calciomercato nella speranza di approfittare dei giocatori rimasti senza contratto e disposti ad accettare condizioni più basse.

Gli svincolati raccontano anche la fine delle bandiere

La diffusione del fenomeno degli svincolati racconta anche un’altra trasformazione culturale del calcio contemporaneo: la scomparsa delle “bandiere”, dei calciatori diventati simboli dei propri club. Come abbiamo visto, laddove le Nazionali riescono ancora, sebbene sempre meno, a mantenere una forte capacità di identificazione collettiva, nel mondo dei club si è perso quasi del tutto quel rapporto tra giocatori e tifosi fondato su continuità e appartenenza. Tra esigenze economiche, cambi di proprietà, centralità degli agenti e velocità del mercato, il rapporto tra club e giocatori, diventati asset mobili in un sistema globale, è diventato fluido e temporaneo. Allo stesso modo è fluido e temporaneo il rapporto con i tifosi, tra turnover continui e carriere instabili, e manca la capacità di costruire simboli duraturi. In un sistema dominato dalla velocità, dall’esigenza di produrre risultati continui e dalla necessità di mantenere un equilibrio finanziario, dunque, il calciatore svincolato, quand’anche di lusso, diventa suo malgrado il simbolo di un calcio in cui tutto è temporaneo, in cui tutto cambia rapidamente e in cui tutto viene consumato, anche i protagonisti assoluti.