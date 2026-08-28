UEFA Conference League 2026/27: esito preliminari, qualificate e fasce del sorteggio

Insieme alla Champions e all’Europa League, anche la Conference League 2026/27 si prepara a entrare nella fase campionato. Dopo un lungo percorso di qualificazione che ha coinvolto decine di club provenienti da federazioni di tutta Europa, il quadro delle partecipanti è ormai definito e il prossimo appuntamento sarà il sorteggio che definirà le avversarie di ciascun club nella fase campionato. La terza competizione UEFA per club si conferma così un torneo particolarmente variegato, capace di riunire realtà calcistiche molto diverse tra loro. Dai club dei principali campionati europei alle società provenienti dalle federazioni meno rappresentate nelle competizioni continentali, la Conference League offre ancora una volta un percorso europeo a un numero molto ampio di società. Dopo l’approfondimento dedicato al format e al calendario della Conference League 2026/27, è ora il momento di fare il punto sul percorso che ha portato alla definizione delle partecipanti alla fase campionato, sui risultati dei preliminari e sulle fasce del prossimo sorteggio.

Conference League 2026/27, i risultati dei preliminari

Il percorso verso la fase campionato è iniziato già nel mese di luglio e ha previsto tre turni di qualificazione e un turno di spareggi. Una delle principali differenze rispetto a Champions League ed Europa League riguarda la composizione progressiva del tabellone: a partire dal secondo turno sono infatti entrate in scena anche squadre eliminate nei percorsi di qualificazione di Champions League ed Europa League. Il percorso è diventato ancora più competitivo con l’arrivo dei playoff, ai quali si sono aggiunte anche le squadre provenienti dai cinque principali campionati europei, ovvero Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1.

Di seguito i risultati degli spareggi che hanno definito la lista delle squadre qualificate, tutti i risultati della fase di qualificazione sono disponibili a questo link.

Andata Ritorno Complessivo Inter Turku – Copenhagen 0 – 0 1 – 4 1 – 4 Lincoln – Larne 0 – 2 3 – 0 3 – 2 Midtjylland – Rijeka 2 – 0 4 – 1 6 – 1 Nordsjælland – San Gallo 1 – 0 3 – 2 4 – 2 Tromsø – Brighton & Hove Albion 0 – 0 0 – 4 0 – 4 KÍ – Riga FC 0 – 0 1 – 2 1 – 2 Paok – Brann 1 – 1 2 – 3 3 – 4 Drita – Inter Escaldes 2 – 2 0 (2) – 0 (4) 2 – 2 (2 – 4) Víkingur R. – Borac Banja Luka 1 – 3 1 – 3 2 – 6 Górnik Zabrze – Monaco 2 – 3 1 – 4 3 – 7 Twente – Qarabağ 0 – 1 4 – 1 4 – 2 Sion – Ajax 2 – 4 3 – 5 9 – 5 Atalanta – H. Tel-Aviv 0 – 0 1 – 0 1 – 0 Motherwell – Friburgo 1 – 3 1 – 4 2 – 7 Panathinaikos – Hradec Králové 2 – 2 2 – 1 4 – 3 Gent – Hibernian 0 – 0 3 – 2 3 – 2 Lugano – M. Tel-Aviv 2 – 1 1 – 1 3 – 2 Rangers – Jablonec 1 – 0 0 (3) – 1 (4) 1 – 1 (3 – 4) Hearts – Rapid Vienna 2 – 2 2 (4) – 2 (3) 4 – 4 (4 – 3) Dinamo Tirana – Pafos 1 – 1 2 – 4 3 – 5 Hajduk Spalato – Rakow Czestochowa 2 – 2 3 – 2 5 – 4 Getafe – Partizan 3 – 1 1 – 2 4 – 3 Braga – Austria Vienna 2 – 0 0 – 0 2 – 0 Shamrock Rovers – KuPS 1 – 1 0 – 1 1 – 2

Le squadre qualificate alla Conference League 2026/27

La fase campionato della Conference League è composta da 36 squadre. Nessun club accede direttamente alla fase campionato: tutte le 36 partecipanti arrivano attraverso i percorsi di qualificazione. Il quadro finale delle partecipanti, infatti, comprende 24 squadre qualificate tramite il turno di spareggio della fase preliminare e 12 squadre eliminate agli spareggi del turno preliminare di Europa League. La particolare struttura della competizione, diversa da Champions ed Europa League, permette di riunire squadre provenienti da un’ampia parte del continente, con una rappresentanza molto più ampia delle diverse federazioni UEFA rispetto alle altre due competizioni europee. Ecco l’elenco completo delle 36 squadre qualificate alla fase campionato della Conference League 2026/27, divise per nazione e campionato:

Italia (Serie A) Atalanta

Portogallo (Primeira Liga) Braga

Paesi Bassi (Eredivisie) Ajax Twente

Germania (Bundesliga) Friburgo

Francia (Ligue 1) Monaco

Danimarca (Superligaen) Copenhagen Midtjylland Nordsjælland AGF

Serbia (Superliga serba) Stella Rossa

Belgio (Pro League) Gent STVV

Grecia (Souper Ligka Ellada) Panathinaikos

Cipro (A’ Katīgoria) Pafos

Inghilterra (Premier League) Brighton & Hove Albion

Svizzera (Super League svizzera) Lugano Thun

Spagna (LaLiga) Getafe

Finlandia (Veikkausliiga) KuPS

Gibilterra (National League) Lincoln

Bosnia (Premier League bosniaca) Borac Banja Luka

Norvegia (Eliteserien) Brann

Scozia (Scottish Premiership) Hearts

Kazakistan (Premier League kazaka) Kairat

Turchia (Süper Lig turca) Trabzonspor

Romania (Liga I romena) U Craiova

Lettonia (Virslīga) Riga FC

Croazia (1. NHL) Hajduk Spalato

Repubblica Ceca (1. liga ceca) Jablonec

Andorra (Primera Divisió) Inter Escaldes

Bulgaria (First League) CSKA Sofia

Lituania (A Lyga) Kauno Žalgiris

Svezia (Allsvenskan) Mjällby

Georgia (Erovnuli Liga) Saburtalo

Albania (Super League albanese) Egnatia



Le fasce e il sorteggio della Conference League 2026/27

Anche la Conference League segue il sistema delle fasce di sorteggio ma le 36 squadre vengono divise in 6 fasce di merito da 6 club ciascuna in base al coefficiente del Ranking UEFA per club. Nella fase campionato, ogni club gioca 6 partite, tre in casa e tre in trasferta, contro un’avversaria di ogni fascia, inclusa la propria. Anche in questo torneo sono validi i vincoli geografici per gli accoppiamenti. Il sorteggio, gestito da un software automatizzato, permette di costruire una fase campionato particolarmente eterogenea, mettendo di fronte club con tradizioni, livelli di esperienza internazionale e provenienze geografiche molto differenti. Per molte società rappresenterà anche l’occasione di affrontare per la prima volta avversari appartenenti a realtà calcistiche lontane dal proprio campionato. Ecco quali sono le fasce di sorteggio per la UEFA Conference League 2026/27:

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Atalanta Midtjylland Lugano STVV Riga FC Thun Braga Stella Rossa Getafe Brann Hajduk Spalato CSKA Sofia Ajax Gent KuPS Hearts Jablonec Kauno Žalgiris Freiburg Panathinaikos Twente Kairat Nordsjælland Mjällby Monaco Pafos Lincoln Trabzonspor AGF Saburtalo Copenaghen Brighton & Hove Albion Borac Banja Luka U Craiova Inter Escaldes Egnatia

Quando inizia la Conference League 2026/27

La fase campionato della Conference League prenderà il via il prossimo 15 ottobre e si svilupperà attraverso 6 giornate.

1ª giornata 15 ottobre 2026 2ª giornata 22 ottobre 2026 3ª giornata 5 novembre 2026 4ª giornata 26 novembre 2026 5ª giornata 10 dicembre 2026 6ª giornata 17 dicembre 2026

In base alla classifica finale, al termine della fase campionato:

le squadre classificate dal primo all’ottavo posto accedono direttamente agli ottavi di finale;

le squadre dal nono al 24esimo posto disputano i playoff per accedere agli ottavi;

le squadre dal 25esimo al 36esimo posto vengono eliminate dalla competizione.

Gli spareggi per l’accesso agli ottavi, in doppia gara, si terranno il 18 e il 25 febbraio 2027. Dagli ottavi in poi il torneo prosegue con la tradizionale fase a eliminazione diretta, fino alla finale, seguendo questo calendario:

Ottavi di finale 11 marzo 2027 18 marzo 2027 Quarti di finale 8 aprile 2027 15 aprile 2027 Semifinali 29 aprile 2027 6 maggio 2027 Finale 2 giugno 2027

Dal sorteggio alla finale di Istanbul

Con la conclusione dei preliminari, la Conference League 2026/27 ha quindi completato il proprio quadro di partecipanti. Il lungo percorso estivo ha portato alla fase campionato le ultime squadre qualificate, completando una competizione che ancora una volta coinvolge una parte molto ampia del calcio europeo. Il prossimo appuntamento sarà il sorteggio della fase campionato, che definirà le 6 avversarie di ciascun club; successivamente verranno stabiliti i calendari delle partite. Da quel momento inizierà il percorso verso la finale del 2 giugno al Beşiktaş Park di Istanbul, con 36 squadre in corsa per il trofeo.